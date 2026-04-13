Finlandia confirma que un cuarto dron con explosivos hallado en un bosque es ucraniano

La Policía sospecha que este último aparato no tripulado, cuya carga explosiva fue detonada de forma controlada, se estrelló en las mismas fechas que los tres drones anteriores y que todos ellos se adentraron en territorio finlandés debido a interferencias rusas en las señales GPS.

"En este momento, todo indica claramente que se trata del mismo conjunto de drones que los encontrados anteriormente y no podemos descartar que vayan a aparecer más", dijo a la televisión estatal YLE el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP), Risto Lohi.

Lohi instó a los ciudadanos a ser extremadamente cautelosos si localizan más restos de drones y contactar inmediatamente a las autoridades, ya que cualquier carga explosiva que contengan, aunque sea pequeña, puede ser muy peligrosa.

A finales de marzo, las autoridades finlandesas encontraron los restos de tres drones ucranianos que se estrellaron en los municipios de Kouvola, Luumäki y Parikkala, cerca de la frontera con Rusia, poco después de que Kiev lanzase una serie de ataques con este tipo de aeronaves no tripuladas contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico.

Estos episodios llevaron al Gobierno finlandés a anunciar el 31 de marzo "un aumento significativo" de los fondos destinados a la defensa contra los drones durante los próximos años.

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Ucrania, por su parte, pidió disculpas a Finlandia por estos incidentes y acusó a Moscú de desviar intencionadamente parte de estos drones hacia el país nórdico y las repúblicas bálticas.

Otros países de la región, entre ellos Estonia, Letonia y Lituania, también sufrieron incidentes similares en esas fechas, en los que drones ucranianos invadieron su espacio aéreo o se estrellaron en su territorio cuando intentaban dañar las instalaciones petroleras rusas en el Báltico. EFE