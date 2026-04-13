Fujimori arrebata a López Aliaga primer lugar con 17,16 % de votos, al 40 % del escrutinio

Si bien López Aliaga comenzó liderando el escrutinio al computarse primero los votos de zonas urbanas que apoyan mayoritariamente al empresario conservador, Fujimori pasó a liderar el conteo con el 17,16 % de los votos válidos frente al 16,7 % de su lugar.

En tercer lugar aparece el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 13,98 %; seguido del populista político y empresario Ricardo Belmont (Obras), con 9,4 %; del cómico Carlos Álvarez, con 8,8 %; del centroizquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7,39 %; y del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 5,65 %.

De acuerdo a un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum, Fujimori obtiene el primer lugar con el 16,8 % de votos válidos y pasaría a la segunda vuelta, que disputaría casi con toda probabilidad contra López Aliaga, que recibe el 12,9 % de votos válidos.

De confirmarse esta proyección, será la cuarta vez seguida que la candidata estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

López Aliaga, por su parte, llegará a esta instancia como líder del partido ultraderechista Renovación Popular, con el que ocupó hasta octubre pasado la alcaldía de Lima, que dejó para postular a la jefatura de Estado.

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Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a unas 52.000 personas, algo que después el JNE ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.