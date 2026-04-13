Goldman Sachs gana un 18 % más hasta marzo de 2026 gracias al aumento de los ingresos

En una nota, Goldman destaca los 17.230 millones de dólares de ingresos, un 14 % por encima de lo conseguido en el mismo periodo del año anterior y un 28 % más que en el último trimestre de 2025.

Respecto del primer trimestre de 2025, Goldman pone el foco en los 12.740 millones de dólares de ingresos que consiguió el área de banca global y mercados, un 19 % más que en el primer trimestre de 2025 y un 22 % superiores a los del último de 2025.

En banca de inversión, las comisiones alcanzaron 2.480 millones de dólares, un 48 % más que en el periodo comparable de 2025, añade la nota.

El volumen de créditos concedidos a sus clientes ascendió a los 253.000 millones de dólares, 15.000 millones más que en los datos presentados de finales del año pasado.

También han aumentado los depósitos captados hasta los 561.000 millones de dólares.

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El margen de intereses del trimestre, como se conoce a la cuantía que gana la banca por hacer de intermediario de préstamos y activos, bajó a los 3.555 millones de dólares, un 4 % menos que a finales de año pero un 23 % más que en las mismas fechas de 2025.

El beneficio antes de impuestos de las operaciones ascendió un 15 % en comparación con las mismas fechas de hace un año, hasta los 6.486 millones de dólares.

La capacidad del banco para absorber pérdidas se redujo respecto a la del anterior balance. El capital CET1, el de máxima calidad de un banco, descendió de los 104.300 millones de dólares, presentados en diciembre, a 101.700 millones de dólares, en marzo.

El SLR, el coeficiente de apalancamiento suplementario que asegura solvencia ante situaciones de estrés, se redujo hasta el 4,6 %, por debajo del 5,2 % con el que terminó el año pasado.

El área de negocio de Banca y Mercados Globales fue la que más ingresos netos dio a Goldman Sachs, con 12.738 millones de dólares, un 22 % más que en el balance de diciembre.

Seguido de la de Gestión de activos y patrimonios, que generó 4.078 millones de dólares en ingresos.

América fue la región que más ingresos netos aportó a la banca: 10.416 millones de dólares. El resto se dividió entre Europa, Oriente Medio y África (EMEA), donde generó 3.767 millones de dólares y Asia, 3.044 millones de dólares.