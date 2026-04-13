Gremiales denuncian represión y piden a Defensoría investigar al nuevo fiscal de Venezuela

Jesús Jaramillo, integrante de la Coalición Sindical Nacional, cuestionó que la protesta de la semana pasada fuera reprimida por funcionarios policiales, que agredieron a varios manifestantes y detuvieron a cinco de ellos, cuando intentaban avanzar hacia el palacio presidencial de Miraflores.

"Hemos salido a la calle simplemente los ciudadanos a exigir nuestros derechos (...). Vivimos en condiciones de indigencia. No tenemos para comer, no tenemos para medicina", afirmó Jaramillo a la prensa desde las afueras de la Defensoría del Pueblo en Caracas.

En este sentido, cuestionó que se impidiera a los trabajadores terminar su protesta, que buscaba crear una comisión para exponer sus exigencias ante la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Eduardo Torres, abogado y expreso político, indicó que los detenidos en esa marcha fueron liberados en días posteriores.

Torres explicó que esta denuncia, junto a otras seis exigencias forman parte de un petitorio dirigido a la nueva defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, entre las cuales se incluye la solicitud de investigar al nuevo fiscal.

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"Anoche pretendió encarcelar y acusó a un nuevo defensor de Derechos Humanos", afirmó el abogado.

Según detalló, la solicitud incluye también la exigencia por la liberación inmediata de todos los presos políticos; la derogatoria de leyes que consideran "criminalizantes"; la destitución inmediata del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; el respeto al derecho a protestar y el aumento salarial y mejora de las condiciones laborales y pensiones de la seguridad social.

Jorge López, secretario general del sindicato de la Alcaldía de Caracas, dijo a EFE que la Defensoría recibió la misiva y les confirmó una reunión con la defensora González Lobato para el miércoles 15 de abril, en la que expondrán sus denuncias.

Además, los dirigentes ratificaron la convocatoria a una marcha el jueves 16 de abril a la embajada de Estados Unidos en Caracas, donde pedirán explicaciones a Washington por el manejo de los fondos provenientes de la comercialización de oro y el petróleo venezolano.

"Ya que el Gobierno, los encargados, no tuvieron la gentileza, no quisieron darnos respuesta, pues nosotros le pedimos a la comunidad internacional, le pedimos al Gobierno americano, le exigimos al señor Donald Trump y (al secretario de Estado de EE.UU.) Marco Rubio, que le dé una respuesta a este pueblo que se está muriendo de hambre", subrayó Jaramillo.

La mandataria encargada anunció la semana pasada que hará un aumento de salario mínimo -congelado en 130 bolívares, equivalentes a 27 centavos de dólar desde 2022- el próximo 1 de mayo, pero aclaró que sería un ajuste "responsable", sin precisar el monto ni las condiciones.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.