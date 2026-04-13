Guterres defiende al papa León XIV tras los ataques de Trump por sus críticas sobre Irán

"El secretario general siente un inmenso respeto por el papa León XIV", aseguró en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, tras ser preguntado por la polémica.

"Comparten muchas sensibilidades comunes en lo que respecta a la prevención de conflictos, a la promoción de la paz y al respeto de la dignidad humana", añadió.

El pontífice recibió el pasado mes de junio a Guterres en una audiencia en el Vaticano y revalidó el respaldo de la Santa Sede a la ONU para buscar la paz en el mundo

Trump cargó este domingo contra León XIV y le acusó de ser "terrible en política exterior" y de "complacer a la izquierda radical" después de sus mensajes a favor de la paz, en contra de guerras como la de Irán y de la "soberanía" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Según Trump, el papa debería "ponerse la pilas" y "usar el sentido común", "concentrarse en ser un gran papa, no un político".

El papa, que acostumbra a mantener un tono cauto, instó este sábado a los gobernantes del mundo a contener toda "exhibición de fuerza" y a "sentarse en mesas de diálogo y mediación", mientras se producían las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán, que evitó mencionar.

Preguntado este lunes, el estadounidense rechazó disculpase con el papa porque dijo "cosas que están mal".