Hamás aplaude la expedición de una nueva flotilla que buscará romper el bloqueo sobre Gaza

"Saludamos a los valientes activistas que participan en esta gran flotilla por su heroica postura en defensa de los valores de justicia y humanidad, y por su firme rechazo al crimen del bloqueo impuesto por la ocupación terrorista (en referencia a Israel) a más de dos millones de palestinos", dijo Hamás en un comunicado.

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla que pospuso ayer su travesía hacia aguas internacionales por meteorología adversa.

A la flotilla se ha sumado la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el barco Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.

El grupo islamista palestino alabó hoy también la "insistencia en desafiar las medidas de ocupación (israelíes) y el terrorismo que ha ejercido contra sucesivas flotillas".

"Confirma el fracaso de la estrategia terrorista sionista para detener los intentos de romper el bloqueo y demuestra la justicia de la causa palestina y el derecho de nuestro pueblo palestino a una vida digna", profundizó Hamás en su comunicado, donde también instó a la comunidad internacional y a la ONU a que protejan a la Global Sumud Flotilla ante un hipotético "ataque criminal" de Israel.

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Esta flotilla retoma una iniciativa similar a la impulsada en septiembre de 2025, cuando 42 embarcaciones con 463 participantes fueron interceptados por Israel antes de alcanzar la costa de Gaza, lo que impidió completar la primera misión.

A pesar de estos antecedentes, los impulsores han defendido que la acción se ajusta al derecho internacional y han asegurado que mantendrán el objetivo de llegar a destino, previsiblemente a principios de mayo.