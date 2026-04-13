Imágenes satelitales muestran mancha de fuel de 40 kilómetros en costa rusa de mar Negro

Las fotografías tomadas ayer por el satélite Sentinel mostraron un derrame de 40 kilómetros de largo frente a la costa de la ciudad sureña rusa de Anapa, en el mar Negro.

Los medioambientalistas que cita el portal Agenstvo estiman que el área de la mancha es de aproximadamente 110 kilómetros cuadrados.

Anteriormente, autoridades de la región rusa de Krasnodar informaron del descubrimiento de una mancha de petróleo el 11 de abril, la cual se desplazaba a la costa de Anapa, sin embargo borraron la publicación al poco tiempo.

Ayer, las autoridades locales comunicaron haber rescatado en las costas de Anapa más de 200 pájaros empapados en fuel.

Los servicios de emergencia creen que las aves se posaron en una mancha de crudo que se encuentra a unos 11 kilómetros de la costa en la región de Krasnodar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades sospechan que la causa del vertido sean los continuos ataques ucranianos con drones de asalto contra los petroleros que surcan los mares Negro y Azov.

A principios de abril un buque mercante se hundió en el mar de Azov a causa del ataque de un dron ucraniano.

La semana pasada las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Jersón, ocupada por Rusia, advirtieron del riesgo de derrame de combustible del barco hundido.

A finales de 2024 naufragaron dos petroleros cerca de Kerch provocando un vertido de miles de toneladas de petróleo que contaminó las costas del mar Negro.

Uno de los barcos encalló a unos 80 metros de la costa de la región rusa de Krasnodar, uno de los territorios más visitados por los veraneantes rusos.

El accidente supuso una catástrofe ecológica en la región, el principal destino nacional para el turista ruso de sol y playa en verano.