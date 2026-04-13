Indonesia valora si permite el acceso a su espacio aéreo de aeronaves militares de EE.UU.

El Ministerio de Defensa indonesio indicó en un comunicado que la propuesta "aún se encuentra en discusión interna", en respuesta "a informaciones de varios medios" que la víspera sugirieron la existencia de un acuerdo por el que Yakarta otorgaría autorización general a Washington para el sobrevuelo nocturno de aeronaves militares por su espacio aéreo.

"El documento que circula no constituye un acuerdo final, no es jurídicamente vinculante y no puede utilizarse como base de la política oficial del Gobierno", señala el texto de Indonesia, la principal economía del Sudeste Asiático.

Las declaraciones por parte de Yakarta se producen el mismo día en que está previsto que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reciba en el Pentágono a su homólogo indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin.

El encuentro entre los dos titulares de Defensa está fijado para las 10:15 hora de Washington (14:15 GMT), de acuerdo con EE.UU., si bien no han trascendido detalles sobre el contenido de las conversaciones que mantendrán.

El Ministerio de Defensa de Indonesia subrayó en su comunicado que la autoridad, el control y la supervisión de su espacio aéreo "recaen exclusivamente" en Yakarta, que posee "plena potestad" para aprobar o rechazar cualquier actividad en este.

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La eventual autorización de Indonesia para que aeronaves militares estadounidenses sobrevuelen su espacio aéreo se produciría en el contexto de tensiones en Oriente Medio, donde el país norteamericano inició el pasado 28 de febrero, junto con Israel, una ofensiva contra Irán.

Washington y Teherán pactaron la semana pasada un alto el fuego de dos semanas tras el que iniciaron en Islamabad negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz, fracturadas el domingo tras desacuerdos.