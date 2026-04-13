Ingresos petroleros de Irak cayeron un 71 % en marzo por bloqueo de Ormuz y guerra de Irán

El departamento dijo en un comunicado que las exportaciones de petróleo, entre las que se incluyen los condensados, superaron los 18,6 millones de barriles, que a su vez generaron unos ingresos superiores a los 1.957 millones de dólares, por lo que Irak vendió su crudo a una media de alrededor 105 dólares el barril.

En febrero, antes de que estallara la guerra en Oriente Medio, Irak ingresó 6.814 millones de dólares de la venta de más de 99,8 millones de barriles, lo que significa que el país ha exportado un 81 % menos de crudo en marzo.

Irak depende en alrededor del 90 % de los ingresos procedentes del petróleo y del gas, un sector que ha llegado a representar el 70 % del producto interior bruto del país.

La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido severas repercusiones en los países del golfo Pérsico, algunos de ellos entre los mayores exportadores de crudo del mundo, debido a los ataques de represalia iraníes contra instalaciones energéticas y al bloqueo de Ormuz, por donde se comercializa una quinta parte del petróleo mundial.