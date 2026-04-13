Israel dice estar a días de tomar la localidad de Bint Jbeil en el sur del Líbano

"El control operativo total de Bint Jbeil se logrará en cuestión de días", dijo este oficial, que añadió que solo queda "un pequeño número" de miembros del grupo chií libanés Hizbulá en esta localidad, capital de la provincia homónima.

En un comunicado emitido este lunes, el Ejército aseveró además que las tropas de su División 98 (un cuerpo de paracaidistas y fuerzas especiales) han rodeado durante la última semana las estructuras de Hizbulá en Bint Jbeil, donde llevan a cabo "operaciones de precisión".

Las fuerzas armadas dicen haber matado a unos 100 milicianos de Hizbulá en la zona, tanto en ataques aéreos como en combates de corta distancia.

En otro comunicado emitido el domingo, el Ejército aseguró haber lanzado un ataque "de precisión" contra un grupo de miembros de Hizbulá apostados en un hospital abandonado de la localidad, matando a 20 y localizando armas en el interior del centro.

Israel invadió el sur del Líbano cuando Hizbulá se involucró en la guerra con Irán el pasado 2 de marzo, como represalia por el asesinato en Teherán de su líder supremo, Alí Jameneí, disparando proyectiles hacia Israel.

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La población de muchas localidades del sur del Líbano se ha visto obligada a abandonarlas ante el avance de las tropas israelíes y los constantes ataques aéreos, conformando la mayoría de los más de un millón de desplazados internos en el país, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Hasta ahora, Israel mantiene cinco divisiones desplegadas para llevar a cabo la invasión del sector meridional del Líbano: dos en el suroeste, la 146 y la 162; dos en el sureste, la 91 y la 36; y la 98, que mantiene "operaciones de precisión en objetivos adicionales" del sur libanés, según el diario The Times of Israel.

Una sexta, la División 210, está posicionada en el Monte Dov, en la frontera entre los Altos del Golán sirios ocupados por Israel y el sur del Líbano, y lleva a cabo operaciones en el lado libanés.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró el sábado que el Ejército mantiene el control sobre una franja de entre ocho y diez kilómetros de profundidad en el sur libanés que califica como "de seguridad", para evitar ataques con misiles antitanque hacia territorio israelí.

Las órdenes de desplazamiento israelíes a la población libanesa profundizan hasta 40 kilómetros en el país vecino, amenazando con ataques a todo aquel que no se haya dirigido al norte del río Zahrani.

Más de 2.000 personas han muerto en el Líbano por los ataques israelíes desde marzo, si bien el Ejército de Israel ya atacaba casi a diario el país vecino, causando un goteo de víctimas mortales, a pesar de que había un alto en vigor desde noviembre de 2024.

Doce soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano desde el 2 de marzo (uno de ellos por fuego amigo). Además, dos civiles murieron en el norte de Israel por ataques de Hizbulá y un tercero por fuego errado de un tanque israelí.