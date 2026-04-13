Italia recupera fragmentos de frescos renacentistas destruidos en la II Guerra Mundial

Roma, 13 abr (EFE).- El Ministerio de Cultura de Italia anunció este lunes el hallazgo e identificación de 31 fragmentos de pinturas murales de los siglos XIV y XV pertenecientes a la Capilla Ovetari, en la Iglesia de los Eremitas de Padua (norte), que fue destruida por los bombardeos de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.