Kallas pide en la ONU una coalición global de seguridad marítima por la tensión en Ormuz

Kallas subrayó que el bloque comunitario seguirá "rechazando cualquier acuerdo que limite el paso libre y seguro por el estrecho de Ormuz de conformidad con el derecho internacional".

La alta representante defendió "la necesidad de adaptar la cooperación internacional a nuevas amenazas" y "de reforzar los instrumentos multilaterales existentes" para proteger rutas comerciales globales.

Según la diplomática estonia, la libertad de navegación está "cada vez más amenazada en distintos puntos del mundo" y advirtió de que "infraestructuras críticas como los cables submarinos y oleoductos ya son objeto de sabotaje".

Asimismo, afirmó que la situación en Oriente Medio sigue siendo "frágil" y defendió que se debe evitar que la región caiga "en un mayor caos", para lo cual "es necesario mantener abiertos los canales diplomáticos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que él mismo ha ordenado en el estrecho de Ormuz, apenas media hora después de que entrara en vigor la operación que las fuerzas estadounidenses ejecutan en el enclave.

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Tras el fracaso de las negociaciones de este fin de semana en Pakistán, destinadas a poner fin al conflicto en Irán iniciado el pasado 28 de febrero, las consecuencias negativas para la economía mundial continúan.

El precio del petróleo sigue subiendo y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.

Por su parte, Reino Unido y España han anunciado que no se suman al bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, mientras Londres y París organizarán una conferencia para conformar una misión multinacional que garantice el paso de los buques por este punto estratégico.

Al margen, Kallas aprovechó su intervención para acusar a Rusia de vulnerar de forma "flagrante" la Carta de Naciones Unidas por la guerra en Ucrania y alertar de que el sistema internacional atraviesa "una fase de debilitamiento del derecho internacional".

La responsable europea instó al Consejo de Seguridad a asumir su "responsabilidad especial" para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y respaldó las iniciativas para limitar el uso del veto, así como la posibilidad de recurrir a la Asamblea General cuando el órgano no pueda actuar.