La Bolsa de París baja un 0,29 % tras la decisión de Trump de bloquear Ormuz

París, 13 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 0, cerró este lunes con una caída del 0,29 %, en un ambiente de prudencia inversora tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el estrecho de Ormuz y después de que las negociaciones de paz con Irán concluyeran sin acuerdo.