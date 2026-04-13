La Bolsa española cae un 1 % ante el bloqueo de Ormuz pero mantiene los 18.000 puntos

El principal índice de mercado español, el IBEX 35, cedió 180,5 puntos, ese 0,99 %, hasta 18.023,8 puntos, aunque en lo que va de año todavía acumula una subida del 4,14 %.
La bolsa arrancaba la jornada con retrocesos superiores al punto porcentual, que mantuvo en la mayor parte de la sesión, pero en el último tramo de la negociación redujo las caídas tras el giro al alza de algunos índices de Wall Street.
El bloqueo en el estrecho de Ormuz impulsó el precio del petróleo y el Brent, el crudo de referencia en Europa, repunta más del 6 % y cotiza en 101,3 dólares el barril.
De los grandes valores, Inditex cayó el 2 %; Banco Santander, el 1,58 %; Telefónica, el 1,48 %; Iberdrola, el 1,43 %; y BBVA, el 0,03 %; mientras que Repsol sumó el 0,32 %.