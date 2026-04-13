La Fundación Gabo, galardonada con un premio internacional de periodismo en España

Con su decisión, el jurado reconoció el "extraordinario papel" que la Fundación Gabo desempeña en el periodismo iberoamericano con sus talleres de formación, a los que se han unido "la educación mediática y los retos que suponen para medios y periodistas la desinformación, las noticias falsas y la inteligencia artificial", destaca el acta, informó ese lunes la Diputación de Guadalajara (España), uno los organismos que otorgan el premio.

El jurado también valoró que miles de periodistas han recibido formación en la Fundación Gabo, de la que el propio Gabriel García Márquez fue profesor, entre los que figuran nombres ilustres como los de Martín Caparrós, Kapuscinski, Alma Guillermoprieto, Gumersindo Lafuente, Leila Guerriero y Gervasio Sánchez, entre otros.

Otro aspecto destacado de la Fundación es que cuenta con un prestigioso Consultorio Ético, que ofrece orientación a periodistas, editores, profesores y estudiantes de periodismo sobre todo tipo de dilemas éticos que pueden presentarse en el ejercicio de este oficio, además de organizar el Festival Gabo, el mayor encuentro de periodismo y narrativa de la región, y el premio que lleva el nombre del nobel colombiano.

El Premio Internacional de Periodismo Manu Leguineche lo otorga, además de la Diputación de Guadalajara (organismo provincial), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la madrileña Universidad de Alcalá y su fundación, el Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara), donde vivió el periodista español Manu Leguineche, y la Asociación de la Prensa de esa provincia.

Además de la dotación económica de 8.000 euros, el premio incluye el nombramiento de profesor honorífico de la Universidad de Alcalá para el premiado; este año se nombrará profesor honorífico al director general de la Fundación Gabo, Jaime Abelló Banfi.

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El acto de entrega del Premio está previsto el próximo 25 de junio de este año en Brihuega.

Este premio internacional de periodismo recayó en ediciones anteriores en profesionales como el argentino Martín Caparrós o los españoles Gervasio Sánchez y Pepa Bueno, entre otros.