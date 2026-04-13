La producción petrolera de Venezuela crece un 7 % en marzo hasta 1,09 millones de barriles

Sin embargo, el promedio de producción en el primer trimestre retrocedió un 10 % en comparación con los últimos tres meses del año pasado, es decir, de 1.131.000 bpd a 1.013.000 bpd, luego de que cayera a 924.000 barriles de petróleo en enero.

La OPEP informó este lunes de que su producción cayó en marzo en casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra en Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del Golfo Pérsico.

El informe señala que "los acontecimientos al este de Suez", una alusión al bloqueo de Ormuz y los ataques iraníes a instalaciones de la industria petrolífera de varios países de la región, causaron drásticas caída de los suministros de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irak y, en menor medida, también de Irán, mientras que Venezuela elevó ligeramente su bombeo.

El pasado enero, semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en territorio venezolano, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera.

Analistas interpretaron la medida como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), impulsor de la ley en 2001, cuando fue promulgada, y de su reforma cinco años más tarde, que elevó la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

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En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo.

En 2025, la producción de crudo venezolana, que llegó a 1,081 millones de barriles, sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 barriles diarios, según cifras oficiales.

Rodríguez ha dicho que espera que su país se convierta en un "gigante productor" de petróleo, y puso como ejemplo a EE.UU., Rusia y Arabia Saudí.