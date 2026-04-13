Las bolsas de Asia caen tras la falta de acuerdo en el diálogo entre EE.UU. e Irán

El precio del crudo reaccionó a las tensiones y, a su apertura, el barril de Texas se disparaba hoy un 8,3 %, hasta los 104,58 dólares respecto al cierre del viernes, mientras que el petróleo de Brent, de referencia en Europa, subió un 7,6 % tras el fin de semana y se negociaba por encima de los 102 dólares sobre las 5 GMT del lunes.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajaba alrededor del 1 % en la apertura. Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador caía un 1,15 %, o 67,35 puntos, hasta situarse en 5.791,52 unidades. En la sesión previa cerró con una subida del 1,4 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 0,19 %, o 2,05 puntos, hasta 1.091,58 enteros.

En el sector de los semiconductores, las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, tropezaban casi un 2,5 % en la apertura, mientras las de su principal rival, SK Hynix, bajaban un ligero 0,44 %. El fabricante de vehículos Hyundai Motor caía un 1,5 % y su empresa hermana Kia registraba una disminución de casi un 1 %.

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El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió con pérdidas ligeras. El referencial, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 0,38 %, o 251,67 puntos, hasta los 56.672,44 enteros.

En cambio, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 0,17 % o 6,4 puntos, hasta situarse en 3.746,25 unidades.

En semiconductores, la firma Tokyo Electron cayó un 2,79 % a la apertura y Disco bajaba un 0,39 %. Advantest, sin embargo, subía un 0,32 %, mientras el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, bajaba un 2,06 %.

La mayoría de las bolsas en China continental, Hong Kong y Taiwán registraron pérdidas durante la sesión matinal, con Hong Kong (-1,18 %) llevándose la peor parte por delante de Pekín (-0,2 %) y Shanghái (-0,17 %); la nota discordante la ponía el mercado de Shenzhen, centrado en valores tecnológicos, que subió un 0,19 % hasta el descanso de mediodía.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, descendía un 0,24 % poco antes de las 13.00 hora local (05.00 GMT), es decir, media hora antes del cierre.

Los principales índices bursátiles de la India abrieron este lunes con pérdidas superiores al 1,7 %, con el BSE Sensex, el principal indicador de la Bolsa de Bombay, cayendo hasta un 1,72 % en la apertura, y el Nifty 50, el índice de la Bolsa Nacional de Valores (NSE), retrocediendo un 1,67 %.

El Sudeste Asiático también respondía con pérdidas en las primeras horas de su negociación, a excepción del parqué de Yakarta, que registraba una ligera subida del 0,08 %. Manila, en cambio, descendía un 1,30 %, Kuala Lumpur un 0,71 % y Ho Chi Minh un 0,53 %.

Los principales escollos de la negociación entre EE.UU. e Irán han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, sobre el que Irán quiere mantener el dominio; la liberación de los fondos iraníes congelados y, por otra parte, el programa nuclear de Teherán.