Las ventas de LVMH se resienten en el primer trimestre a causa de Oriente Medio

En un comunicado publicado este martes, LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesey) precisó que el conflicto, que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, le restó alrededor de un 1 % al crecimiento durante el trimestre.
Al final, en términos comparables las ventas progresaron un 1 % entre enero y marzo respecto al mismo periodo del pasado año, pero esa subida quedó más que anulada por un efecto negativo del tipo de cambio del 7 %.
En términos orgánicos (descontando el impacto de las variaciones de divisas), el volumen de negocios bajó un 2 % en su principal negocio, el de moda y marroquinería, y un 9 % en cifras brutas a 9.247 millones de euros.
Moda fue la única de las divisiones de la empresa en la que cayeron los ingresos en términos comparables. Se mantuvieron estancados en perfumes y cosméticos con 2.038 millones de euros; subieron un 4 % en la distribución selectiva con 4.048 millones; aumentaron un 5 % en vinos y licores con 1.273 millones y un 7 % en relojes y joyería con 2.443 millones.
El grupo francés subrayó que "en un contexto geopolítico y económico particularmente perturbado por el conflicto en Oriente Medio, se mantiene vigilante pero confiado en este comienzo de año".
Sus principales mercados en 2025 fueron Estados Unidos (26 %), Francia (8 %), resto de Europa (18 %), Japón (8 %) y el resto de Asia (26 %).