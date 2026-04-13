Llegan a Venezuela 190 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Estados Unidos

En una publicación en Telegram, el Ministerio de Interior y Justicia informó que en el vuelo llegaron 136 hombres, 26 mujeres, 15 niños, 10 niñas y 3 bebés, para quienes se organizó "un recibimiento especial" para ofrecer un proceso "cómodo" de llegada, sin ofrecer más detalles.

El vuelo, operado por la aerolínea Eastern, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata del vuelo 132 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

"Con la llegada de estos 190 venezolanos, se cumple una meta más en el esfuerzo por facilitar el regreso de los connacionales, reafirmando que el destino final de este viaje es, ante todo, el reencuentro con el hogar y la familia", afirmó la cartera de Estado en su mensaje.

El pasado viernes, 168 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo procedente de Florida, Estados Unidos.

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Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.