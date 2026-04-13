Lula aportará en Barcelona la experiencia de Brasil en el intento de golpe de Estado

El líder brasileño va a acudir en Barcelona tanto al foro progresita Global Progressive Mobilisation, de los días 17 y 18, como en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro institucional en el que está previsto que también participen el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; México, Claudia Sheinbaum, Uruguay, Yamandú Orsi; y de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Durante una reunión informativa realizada por la Cancillería brasileña este lunes, se descartó la posibilidad de que Lula aproveche sus intervenciones para atacar frontalmente las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Esta no es una reunión contra nadie ni contra ningún gobierno; es una reunión a favor de la democracia. Y en este foro Brasil quiere compartir su experiencia, que fue haber sufrido un intento de golpe de Estado, cuyos responsables fueron investigados, juzgados y condenados", afirmó la embajadora Vanessa Dolce Faria, asesora especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

En una intensa agenda de dos días en Barcelona, Lula también participará el viernes en la I Cumbre España-Brasil, en la que el mandatario brasileño y Sánchez inauguran un nuevo formato de relación diplomática, con mayor nivel y cumbres a cada dos años.

Se espera que el líder brasileño enfatice su apoyo a la postura de Sánchez de no participar en la guerra en Irán, pese a las presiones ejercidas por Trump.

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Asimismo, se prevé que manifiesten coincidencias en otros temas de política exterior, como la aspiración de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del multilateralismo, así como un posible respaldo oficial de España a la candidatura de la chilena Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la ONU, impulsado por Brasil.

También está prevista la firma de varios acuerdos bilaterales en áreas prioritarias como igualdad de género, economía social y solidaria, ciencia, tecnología e innovación, salud, emprendimiento, servicios aéreos, servicios consulares y telecomunicaciones.

Además del canciller, Mauro Vieira, Lula viajará con una comitiva de 15 ministros y participará en un foro económico con empresarios españoles y brasileños.

Tras dos días en España, el presidente brasileño viajará a Alemania, donde participará el día 19 en un encuentro bilateral con el canciller alemán, Friedrich Merz, y en la inauguración de la Feria Industrial de Hannover.

Lula también tomará parte en reuniones bilaterales y foros empresariales al día siguiente en suelo alemán y el día 21 concluirá su gira europea en Lisboa con su primer encuentro con el nuevo primer ministro portugués, Luís Montenegro.