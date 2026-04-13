Macron anuncia una conferencia internacional en los próximos días para desbloquear Ormuz

En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita".

El jefe de Estado francés insistió en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad".

Eso significa, dijo, abordar "todas las cuestiones de fondo" y darles "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz".