Macron habla con Machado de la "importancia" de una "transición democrática" en Venezuela

"He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo", escribió Macron en sus redes sociales junto a una foto del encuentro de ambos.

Por su parte, Machado compartió en redes imágenes en vídeo y fotos de su llegada al Palacio del Elíseo vestida completamente de azul, pero antes de encontrarse con Macron.

La Nobel de la Paz de 2025 estuvo acompañada por el politólogo y profesor Pedro Urruchurtu, la asesora Isadora Zubillaga y el abogado Antonio Ledezma, que posaron ante las cámaras dentro del Elíseo.

La líder opositora venezolana tiene previsto reunirse este martes en París con el presidente del Senado, Gérard Larcher, dijeron a EFE fuentes del entorno de Machado, quien tiene en su agenda varias entrevistas con medios franceses durante su estancia en la capital gala, que abandonará mañana.

Su llegada a España está prevista el jueves próximo, según las fuentes.

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El viernes tiene previsto reunirse en Madrid con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijeron a EFE fuentes de la formación política en Madrid.

Además, Machado recibirá el mismo día de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad.