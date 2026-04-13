Madrid entrega la Medalla Internacional de las Artes a Vargas Llosa a título póstumo

El Gobierno regional de Madrid aprobó en junio de 2025 la concesión de esta medalla con carácter honorífico y a título póstumo al Premio Nobel de Literatura, que ya había recibido esta misma condecoración en 2004; ahora se reconocen sus méritos posteriores, según explicó la Comunidad de Madrid.

La presidenta regional elogió el legado de Vargas Llosa, "uno de los grandes narradores del siglo XX" y "un liberal convencido", que defendió sus ideas "contra viento y marea" y pese a "la intolerancia de muchos".

También destacó los vínculos de Vargas Llosa con España y particularmente con Madrid, donde llegó en 1958 para realizar el doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense.

Durante ese periodo de formación comenzó a escribir 'La ciudad y los perros' (1963), su primera novela, y desde entonces pasó largas temporadas en la capital.

Obtuvo la nacionalidad española en 1993 y un año después fue elegido miembro de número de la Real Academia Española.

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Álvaro Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, coincidió en que su padre fue "un madrileño de Perú".

Además, apuntó que "la libertad es una causa moral" que marcó la vida de su padre y que "la cultura, sin libertad, se vuelve silencio, censura y propaganda".