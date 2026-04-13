Marruecos inaugura en Rabat la Torre Mohammed VI, la más alta del país con 250 metros

El príncipe heredero, Moulay El Hassan, por orden del rey Mohammed VI, presidió la ceremonia de inauguración de esta torre, impulsada por el proyecto de desarrollo de la valle del Buregreg y parte del plan 'Rabat Ciudad de las Luces, capital marroquí de la Cultura', informó la agencia oficial MAP.

Dicho plan transforma la urbe en un polo cultural mediante la rehabilitación patrimonial, espacios modernos y eventos artísticos, bajo un enfoque sostenible que une tradición y modernidad.

Con 36 ascensores, la nueva torre alberga un hotel de lujo Waldorf Astoria, oficinas, residencias, un observatorio del patrimonio de Rabat y de la vecina Salé con vistas panorámicas, además de sala de conferencias, biblioteca, comercios y restaurantes.

El edificio destaca por sus fundaciones de 60 metros antisísmicas y anticrecidas, un amortiguador armónico contra vientos y vibraciones, fachadas con iluminación dinámica y paneles fotovoltaicos, y sistemas de recuperación de energía y aguas pluviales.

La torre obtuvo las certificaciones internacionales LEED Gold, de origen estadounidense, y HQE, francesa, dos sellos que garantizan un alto nivel de sostenibilidad y eficiencia ambiental y la posicionan entre los edificios más innovadores y ecológicos de África.

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Moulay El Hassan visitó, entre otros sitios de la nueva construcción, el lobby principal con muestras de artesanía marroquí, un apartamento piloto y el observatorio, desde donde se avista el patrimonio de las ciudades gemelas, con sus murallas, kasbahs y puertas antiguas.