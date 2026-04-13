Mueren cinco palestinos en ataques israelíes contra Gaza, más de 750 durante la tregua

Además, un niño de 11 años falleció este lunes a causa de las heridas recibidas en otro ataque de las fuerzas armadas hace tres días.

Los dos últimos fallecidos son dos gazatíes que perdieron la vida en ataques distintos, ambos en puntos próximos a la línea amarilla (la demarcación tras la que se extienden las tropas israelíes desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025), pero sin llegar a sobrepasarla.

Según los servicios de ambulancias gazatíes, uno murió en un ataque de artillería israelí en la zona de la colina de Abu Ataya, bajo la ciudad de Jan Yunis (sur de Gaza), y fue trasladado al hospital de campo de la Cruz Roja en Mawasi.

Una fuente del Comité Internacional de la Cruz Roja indicó a EFE que su hospital de campo recibió una víctima mortal proveniente del área de Shakoush (donde se encuentra la colina en la que fue recogido el cuerpo), aunque no pudo confirmar si se trataba del mismo caso.

La víctima, que llegó muerta al centro, fue trasladada después a la morgue del Hospital Nasser de Jan Yunis.

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Asimismo, emergencias reportó el caso de un segundo fallecido identificado como Mahmud Suleiman Al Faqaawi en la rotonda de Beni Suhaila, el este de Jan Yunis y también próxima a la línea amarilla.

Previamente, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah (centro) había registrado la llegada de los cuerpos de tres palestinos, fallecidos en un ataque con dron del Ejército de Israel durante la madrugada.

Más de 754 gazatíes han muerto en la Franja de Gaza desde el 10 de octubre de 2025, cuando entró en vigor el alto el fuego en el enclave, por ataques israelíes, mientras que al menos 2.100 han resultad heridos, según Sanidad gazatí.

La mayoría de muertes se han producido en oleadas de bombardeos del Ejército israelí contra la Franja, que se han producido ocasionalmente y con los que Israel ha alegado responder a violaciones de la tregua, o en tiroteos y ataques en torno a la línea amarilla.

En total, más de 72.333 personas han muerto por fuego israelí en Gaza desde que las FDI lanzaran su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque de las milicias locales contra el enclave en el que estas mataron a 1.200 y secuestraron a 251 en territorio israelí.