Multan a un ruso por un mensaje sobre Navalni publicado en 2021

El activista Alexéi Popov fue multado con 2.000 rublos (unos 25 dólares) por la demostración de 'simbología extremista' al mencionar a Navalni, quien sin embargo en ese momento todavía no fue declarado como 'terrorista y extremista' por las autoridades rusas.

Popov pedía en su entrada la liberación del opositor, que poco antes volvió a Rusia de Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento.

El activista cree que las fuerzas del orden comenzaron a investigar sus mensajes en la red después de que pidiera estos días celebrar una manifestación contra los bloqueos de internet en Rusia.

Las autoridades han prohibido en el último mes protestas en más de una treintena de ciudades contra las restricciones de internet y populares redes sociales.

Actualmente, en Rusia no funcionan los servicios de mensajería WhatsApp y Telegram, que hasta hace poco eran usados por más de 100 millones de personas.

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Según el dueño de Telegram, Pável Dúrov, decenas de millones de usuarios rusos se ven obligados a usar medios para eludir la censura, como los VPN, para seguir teniendo acceso a Telegram a diario.