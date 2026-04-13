Netanyahu felicita a Magyar por su victoria en las elecciones húngaras

"Felicito a Peter Magyar por su victoria electoral. Le deseo éxito al frente de Hungría, fortaleciendo al mismo tiempo los sólidos lazos entre nuestras naciones", señaló Netanyahu en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El mandatario israelí subrayó además su voluntad de continuar la cooperación entre ambos países "en beneficio de ambos pueblos", en un contexto de relaciones bilaterales que han mantenido una cercanía política en los últimos años.

En el mismo mensaje, Netanyahu dedicó palabras de agradecimiento al primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, a quien calificó como "un verdadero amigo de Israel", destacando su respaldo a su país en foros internacionales y durante la guerra en Gaza.

"Se mantuvo firme al lado de Israel frente a la injusta difamación internacional y apoyó a los soldados israelíes en nuestra justa guerra de autodefensa contra los brutales terroristas. El pueblo de Israel lo recordará siempre", afirmó el primer ministro.

El conservador Péter Magyar prometió este lunes que el Gobierno que espera encabezar tras su histórico triunfo electoral sobre el primer ministro saliente, Viktor Orbán, trabajará para que Hungría sea un país libre, europeo y humano.

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Con una participación récord del 79,5 %, el Tisza, su partido arrasó en las urnas y tendrá 138 de los 199 escaños en el futuro Parlamento húngaro, que previsiblemente se constituirá en unos 30 días.

Tras 16 años consecutivos de gobierno, el conservador partido Fidesz del ultranacionalista Orbán pasará a la oposición con 55 diputados, 79 menos que los que tenía desde 2022.

Orbán, en el Gobierno desde 2010, ha creado un sistema descrito como híbrido, entre la democracia y el autoritarismo, centralizando el poder y controlando la mayoría de la prensa, la enseñanza, así como otras instituciones como, entre otros, el Tribunal Constitucional.