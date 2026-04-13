Netanyahu muestra su apoyo al bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz

"Debido a que Irán violó las reglas, el presidente Trump decidió imponerles un bloqueo naval. Por supuesto, apoyamos esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos. Hablar como si hubiera una desconexión entre nosotros es todo lo contrario", afirmó el mandatario israelí en declaraciones compartidas por su Oficina.

Netanyahu aseguró durante la reunión que habló ayer por teléfono con el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, cuando este volaba de vuelta desde Islamabad a Estados Unidos tras concluir sin un pacto las negociaciones del acuerdo de paz.

"La explosión (de las negociaciones) vino del lado estadounidense, que no podía tolerar la flagrante violación del pacto (...) Este acuerdo suponía que cesaran el fuego y que los iraníes abrirían las puertas (del estrecho de Ormuz) inmediatamente", añadió el político, sobre su llamada con Vance.

"También me dejó claro que el principal asunto en la agenda del presidente Trump y los Estados Unidos es la retirada de todo el material enriquecido y asegurar que no hay enriquecimiento (de uranio en Irán) en los años que vengan, y esto podría ser por décadas", continuó, defendiendo que Israel tiene el mismo objetivo.

Estados Unidos anunció ayer que bloqueará todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 14.00 GMT.

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Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la República Islámica.

Su apertura inmediata era una de las condiciones que sentaron a las partes a la mesa en Islamabad, pero Pakistán también anunció que la tregua para las negociaciones incluía un alto fuego israelí en el Líbano, por lo que la República Islámica respondió manteniendo el bloqueo del cruce marítimo.

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la "seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie", horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.