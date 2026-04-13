Noruega inaugura un nuevo complejo gubernamental 15 años después de los atentados en Oslo

"Hoy celebramos la reconstrucción después del atentado, lo que habla de la vulnerabilidad en una sociedad moderna. Pero la democracia no se doblegó, la juventud no se doblegó. Estamos de regreso", dijo Støre en la ceremonia de inauguración.

Ante cientos de personas, incluidos miembros del Gobierno laborista y varios exprimeros ministros, Støre habló de un día "histórico" y de "un nuevo comienzo".

Breivik, que fue condenado a una pena de 21 años prorrogables de forma indefinida, hizo estallar el 22 de julio de 2011 una furgoneta bomba en el complejo, que mató a 8 personas e hirió a cientos, y se desplazó luego a Utøya, al campamento de las Juventudes Laboristas, que recorrió durante algo más de una hora disparando a sus asistentes.

La explosión en el complejo, situado en el centro de Oslo, provocó daños graves a varios edificios y las autoridades, tras años de estudio, optaron por derribar uno de ellos y aprobaron un nuevo diseño que empezó a construirse en 2021.

El presupuesto del proyecto asciende a más de 53.000 millones de coronas noruegas (unos 4.740 millones de euros), diez veces más de lo presupuestado inicialmente, un desfase que se atribuye en gran medida a las nuevas medidas de seguridad.

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Unos 2.200 funcionarios pertenecientes a siete ministerios se mudarán desde este lunes a la zona, en la primera fase, aunque el complejo no estará acabado hasta al menos 2029.

Está previsto que a lo largo de este año se abra un centro dedicado a los atentados, que incluirá también un monumento a las víctimas.