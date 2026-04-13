Oficialismo conmemora en marcha a fallecido Chávez, 24 años después de golpe en su contra

La marcha salió desde tres puntos de la ciudad y recorrió parte del centro de la capital venezolana hasta llegar hasta el Calvario, un parque de más de noventa escalinatas en las cuales están pintados los ojos de Chávez, y que se encuentra cerca del palacio presidencial de Miraflores.

"Quiero rememorar, quiero recordar este día de felicidad para Venezuela. Recuerdo aquel 11 de abril, lo que nos llevó al 11 de abril: el extremismo fanático, una vez más, tratando de dar al traste con la democracia en Venezuela, para apoderase del poder político y entregar nuestras riquezas a poderes extranjeros", dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al recibir la marcha.

El 11 abril de 2002, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Chávez fue desalojado del poder por casi dos días.

En ese breve lapso el empresario Pedro Carmona asumió la Presidencia, hasta que militares y miles de simpatizantes de Chávez, que salieron a las calles de Caracas y otras ciudades pidiendo su restitución en el poder, consiguieron su retorno.

Con sus banderas de Venezuela, los chavistas también aprovecharon para pedir una vez más la liberación de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos y acusado de delitos de narcoterrorismo, después de ser capturado por tropas de ese país en un ataque militar en Caracas.

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"El día de hoy estamos celebrando el día de la dignidad del pueblo. El día que el pueblo de Venezuela salvó al rescate a nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez. De igual manera hoy vamos nosotros a reivindicar nuevamente la patria con la actitud de nuestro presidente Nicolás Maduro que dio su libertad por este pueblo y que se mantiene firme", dijo a EFE la abogada Raisa González, de 51 años, de la comuna la Voz Revolucionaria de Nueva Cuba.

González se mostró confiada en que Maduro volverá a Venezuela.