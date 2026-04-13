ONG israelí desmiente versión del Ejército sobre la muerte de un palestino en Cisjordania

El sábado, un palestino de 23 años murió en la aldea de Deir Jarir (centro) tras recibir un disparo en la espalda, perpetrado según la versión de los testigos por un colono israelí de un asentamiento cercano. El Ejército de Israel sostuvo que el autor fue uno de los soldados (un reservista) desplegados en el lugar para proteger a los colonos.

"En contra del comunicado militar israelí publicado tras el incidente, la investigación de B'Tselem halló que no había fuerzas militares en la escena más allá de un colono en servicio de reserva, que lanzó los disparos", recoge el texto de B'Tselem.

La organización difundió un vídeo en el que se observa cómo una persona armada corre detrás de un grupo de palestinos y dispara contra ellos. Tras varios segundos, la víctima, Ali Majed Hamadneh, se desploma mientras el resto huye.

Según la investigación de B'Tselem, el autor del disparo era un colono que servía como reservista en un batallón de defensa regional. Estos grupos están conformados por colonos residentes en los asentamientos ilegales de Cisjordania y reclutados por el Ejército, por lo que no se trata de soldados enviados independientemente por las fuerzas armadas a resolver la situación.

Cuando EFE consultó al Ejército el sábado si el autor de los disparos era un colono reservista, este evitó pronunciarse.

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Los hechos, describe B'Tselem, comenzaron cuando dos colonos israelíes de un puesto de avanzada (un inicio de asentamiento en Cisjordania que, además de violar el derecho internacional, va en contra de la propia legislación en Israel) llamado Granja de Oranim invadieron territorio de Deir Jarir con su ganado.

Cuando palestinos de la aldea salieron a repelerlos, lanzándoles piedras, otros dos colonos del puesto de avanzada acudieron como refuerzo, uno de ellos el autor del asesinato. Este lanzó "una andanada masiva de disparos" hacia los residentes de Deir Jarir, matando con uno de ellos a Hamadneh.

El Ejército israelí alegó también que el soldado disparó "al aire" para disuadir a los palestinos, si bien el vídeo publicado por B'Tselem muestra cómo varias ráfagas impactan en el suelo y levantan polvo cerca de ellos durante la huida.

Ocho palestinos han muerto a manos de colonos israelíes desde el 28 de febrero, cuando se desató una ola de violencia por su parte contra la población palestina en Cisjordania en el marco de la guerra con Irán. Son un total de nueve en 2026, según la ONU.