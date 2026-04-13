Partido opositor venezolano dice que es necesario cronograma electoral en el corto plazo

"Nuestro objetivo está claro: elecciones presidenciales libres y verificables, para concretar la verdadera transición democrática", señaló la formación en un comunicado publicado en X.

Asimismo, indicó que es necesario que se respete la soberanía popular, así como "sanear" el Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado actualmente por rectores afines al chavismo.

"De acuerdo a como van las cosas, nuestra necesidad de libertad y democracia no puede seguir siendo postergada", añadió.

La Causa R considera que una transición implica la recuperación de la seguridad jurídica, el estado de derecho, el respeto irrenunciable a los derechos humanos, instituciones independientes, reconciliación, reencuentro, justicia, verdad y paz.

El domingo, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres" que pasa por la designación de nuevas autoridades del CNE y lograr una transición en el país.

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En un rueda de prensa, el secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, indicó que el plan de transición tiene tres etapas: la estabilización, la recuperación económica y reconciliación así como la celebración de elecciones.

Enríquez planteó la designación de un CNE "provisional, independiente", con "garantías de transparencia, equilibrio y profesionalismo del árbitro electoral", la restitución plena de los derechos políticos y el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas "impuestas sin el debido proceso".

La PUD reiteró su reclamo sobre las elecciones presidenciales de 2024, en las que asegura que Nicolás Maduro fue derrotado por Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España.

Luego de que Estados Unidos capturara a Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ha restablecido las relaciones con el país norteamericano.