Praga y Bratislava lamentan la pérdida del aliado Orbán

"Enfrentarse a un oponente tan fuerte como Viktor Orbán nunca ha sido fácil, pero se ha ganado la confianza de la mayoría de los húngaros y hay grandes esperanzas y expectativas puestas en él. No debe defraudar", escribió en redes sociales el primer ministro checo, el populista de derechas Andrej Babis.

El político se refirió así al histórico resultado de las elecciones legislativas celebradas ayer, domingo, en Hungría, que puso fin a 16 años consecutivos de gobierno del partido Fidesz de Orbán, derrotado por el Tisza del conservador Péter Magyar.

Babis, que en la campaña electoral húngara apoyó a Orbán al igual que lo hicieron otros líderes de los de ultraderecha integrantes del grupo del Parlamento Europeo 'Patriotas por Europa', dijo esperar "con interés la cooperación" con el futuro Ejecutivo magiar.

"Viktor Orbán es sin duda un aliado que nuestro gobierno está perdiendo", declaró por su parte el ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, líder de la eurocrítica formación gubernamental ‘Motoristas Unidos’, a la cadena CNN Prima News.

El movimiento 'Tisza' debe ser analizado con la “perspectiva adecuada”, añadió.

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Por su parte, el primer ministro de Eslovaquia, el populista de izquierda Robert Fico, ensalzó la figura de Orbán al tiempo que tomó nota del resultado de las urnas.

"Durante mi dilatada trayectoria política, jamás he conocido a un defensor tan acérrimo de la soberanía y los intereses nacionales de mi país como el primer ministro húngaro Viktor Orbán", dijo en redes sociales Fico, que ha compartido las posturas críticas del húngaro con respecto a Bruselas.

"Tomo nota con el debido respeto de la decisión de los ciudadanos de Hungría en las elecciones parlamentarias de ayer y estoy dispuesto a cooperar intensamente con el nuevo primer ministro húngaro, a quien felicito por el resultado electoral", señaló por otro lado, en un comunicado enviado por la Oficina del Gobierno.

Para el jefe del Gobierno eslovaco, ahora sigue siendo prioritario mantener "la acción conjunta con Hungría para la protección de nuestros intereses energéticos", precisa el comunicado en alusión al contencioso que mantienen Budapest y Bratislava con Kiev por el corte del suministro de petróleo ruso a través del territorio ucraniano.

Además de coincidir en defender una política de inmigración muy restrictiva, Hungría, Eslovaquia y la República Checa decidieron no participar en el préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev acordado en el último Consejo Europeo de 2025, y ahora Budapest lo bloquea hasta que no se reanude el abastecimiento del crudo de origen ruso por el oleoducto Druzhba.