Presidente de mayor petrolera china trata coyuntura en Irán con ministro catarí de Energía

Según indicó hoy la compañía china en un breve comunicado publicado en su página web, Dai y Al Kaabi "intercambiaron puntos de vista acerca del impacto de la reciente coyuntura regional sobre la oferta y la demanda de energía".

Asimismo, ambos directivos conversaron sobre "profundizar la cooperación en el sector del petróleo y el gas", apunta el documento, sin ofrecer más detalles.

China, el mayor comprador mundial de petróleo y gas, se ha visto afectada por la guerra ante el bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra circulaba cerca de un 20 % global de esas fuentes de energía y que registró drásticas caídas de hasta un 97 % del tráfico tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán a nivel regional.

En el caso del gigante asiático, la evolución de esa vía marítima clave es especialmente sensible, dado que por ella transitan alrededor del 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.

Durante las últimas semanas, la guerra ha disparado el precio del crudo, encarecido los costes energéticos y logísticos en China y obligado a las autoridades del país a intervenir temporalmente para limitar en torno a la mitad las subidas de los precios de los combustibles para los consumidores.

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Este fin de semana, dos grandes petroleros chinos de la naviera estatal Cosco lograron convertirse en los primeros buques de ese tipo en cruzar Ormuz desde el inicio del conflicto, según la firma especializada Lloyd's List, incluso pese a que las negociaciones entre EE. UU. e Irán en Islamabad acabaron sin acuerdo.

De hecho, el goteo de tránsitos por Ormuz -hasta ahora, bajo autorización de Teherán- quedó en entredicho después de que este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho.

China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que, como Catar, han sido objetivo de represalias iraníes.