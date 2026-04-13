Sánchez defiende al papa de Trump porque "siembra la paz" mientras otros hacen la guerra

"Quien siembra vientos recoge tempestades", aseguró en la red X Sánchez, que se encuentra de viaje oficial en China.

El gobernante socialista incidió en que será un honor recibir a León XIV en España dentro de unas semanas, cuando viaje del 6 al 12 de junio para visitar las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, estas dos últimas en las islas atlánticas de Canarias.

También el líder de la oposición conservadora española, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), apoyó a León XIV como referente para los católicos, "que debe ser escuchado y respetado".

También en X escribió que el cristianismo es un "faro ético y moral" para millones de personas, "que no merece ser tomado a broma".

Trump aseguró que León XIV es "terrible en política exterior", en alusión a sus críticas contra la guerra en Irán, y lo instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto se añade a la publicación de una imagen que parece ser creada con inteligencia artificial en la que el presidente norteamericano se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

A los ataques de Trump contestó hoy mismo el propio pontífice para recordar que "el Evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".