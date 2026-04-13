Sheinbaum reconoce "acercamiento" entre México y España antes de su viaje a Barcelona

“Nunca ha habido, nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de la (dictadura de Francisco) Franco (1939-1975). Pero desde que vino aquella carta del (ex)presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, Sheinabum reconoció que “ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del gobierno español como del propio rey de España”.

La mandataria mexicana explicó que ha habido una interpretación distinta de lo que fue la llegada de los españoles a México, y subrayó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el propio rey, Felipe VI, reconocieron en momentos distintos que se debe evaluar de una manera distinta la conquista.

“Entonces yo dije: ahí hay un paso en este sentido”, manifestó.

Sheinbaum aclaró que el viaje que hará a Barcelona el próximo 18 de abril, no es una visita de Estado, aunque reconoció que se reunirá con el presidente español, pero esto será en el marco del encuentro con mandatarios de gobiernos progresistas.

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“Ahí vamos a ver (...) a otros presidentes de América Latina y a otros representantes de otras naciones, este marco (es) en el que vamos”, apuntó en referencia a la presencia en el evento del mandatario colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el uruguayo, Yamandú Orsi, además del anfitrión, Pedro Sánchez.

Sheinbaum explicó que hasta ahora, se ha dicho que los españoles vinieron a “civilizar” a los pueblos en América o que fue “un encuentro de dos mundos”, pero exaltó que fue un encuentro “bastante violento” en el que hubo matanzas a pueblos indígenas y saqueos.

Por ello, dijo que su gobierno seguirá insistiendo en que “se conozca la verdad” de la conquista desde la visión de los pueblos originarios.

En meses recientes, México y España han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales, tras tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista, con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.

Sheinbaum ha defendido en diversas ocasiones la solicitud de perdón impulsada desde 2019 por el entonces presidente López Obrador, recordando la tradición mexicana de solidaridad con España, especialmente durante la República y el exilio causado por el franquismo.

Ante la falta de respuesta por Madrid, Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su investidura en 2024, lo que provocó que el gobierno español no enviase a ningún representante al acto, en un hecho sin precedentes, y generó una crisis diplomática entre ambos países.

El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, lo que la mandataria mexicana valoró como un “gesto” del jefe de Estado español, aunque añadió que “hay que seguir trabajando” en el proceso de reconocimiento histórico.