Starmer dice que la reunión con Francia busca la seguridad marítima tras la guerra

El encuentro, del que también informó hoy el presidente francés, Emmanuel Macron, pero del que por el momento no hay detalles, está centrado en impulsar un plan "coordinado e independiente que garantice la seguridad del transporte marítimo".

"El cierre continuo del estrecho de Ormuz es sumamente perjudicial. Restablecer la circulación marítima mundial es vital para aliviar la presión sobre el costo de vida. El Reino Unido ha convocado a más de 40 naciones que comparten nuestro objetivo de restaurar la libertad de navegación", escribió Starmer en X.

Antes, el líder laborista confirmó que el Reino Unido no apoyará el bloqueo estadounidense de Ormuz e insistió en que la prioridad es la reapertura total del estrecho.

Todos los esfuerzos diplomáticos y políticos del Reino Unido están centrados en lograr "la apertura total del estrecho", dijo Starmer a Radio 5 de la cadena británica BBC.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció ayer que su país tomará el control del estrecho de Ormuz "con efecto inmediato" después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.

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Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.