To Lam visita China en su primer viaje como jefe de Estado para reunirse con Xi Jinping

La visita de To Lam discurrirá entre el 14 y el 17 de abril a invitación de Xi, según Hanói, y arranca justo una semana después de que el Parlamento vietnamita aprobara por unanimidad una resolución para convertir al líder comunista en jefe de Estado para el próximo quinquenio.

To Lam consolidó así su autoridad a imagen y semejanza de China, donde Xi también es jefe de Estado y secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), si bien el dirigente chino también está al frente de las Fuerzas Armadas.

Sin que haya trascendido por ahora la fecha exacta de la reunión entre ambos dirigentes, confirmada por las dos partes, su encuentro tendrá lugar un año después de que Xi visitara Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, durante una gira por el Sudeste Asiático.

El viaje entonces de Xi se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su contundente política arancelaria, desatando una diversificación global en materia comercial.

China se mantiene como el principal socio de Vietnam y su comercio bilateral en los dos primeros meses de 2026 se situó en 42.900 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 36,9 %, según cifras oficiales recogidas por la prensa vietnamita.

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Asimismo, numerosas empresas manufactureras chinas trasladaron su actividad a Vietnam durante el primer mandato de Trump (2017-2021), con vistas a esquivar los aranceles impuestos entonces por Washington a Pekín.

"China espera que, a través de esta visita, ambos países impulsen la amistad tradicional, continúen profundizando la asociación estratégica integral de cooperación, (...) promuevan conjuntamente la causa socialista en el mundo y mantengan juntos la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales y mundiales", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, y recogió la agencia de noticias Xinhua.

Además de con Xi, To Lam, considerado el líder más influyente de Vietnam en décadas, se reunirá con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, entre otros altos cargos, según Mao.