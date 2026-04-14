Alcalde de Crans Montana niega responsabilidad en mortal incendio de un bar en Nochevieja

El canal desveló detalles del maratoniano interrogatorio del lunes al político local, que duró 11 horas y en el que Féraud respondió las preguntas de las fiscales que investigan el caso, muy seguido tanto en Suiza como en Francia e Italia, países de los que procedían algunas de las víctimas.

Una de las líneas más importantes del proceso gira en torno a dilucidar por qué el bar no había sido sometido a revisiones de seguridad desde 2019, pese a que según las normativas tales controles eran de obligatoriedad anual.

El abogado del alcalde señaló a los periodistas tras el interrogatorio que su defendido descubrió esta falta de inspecciones tras el incendio.

Féraud además argumentó a la Fiscalía que cuando los responsables de seguridad local -algunos de ellos también imputados en el caso- le solicitaron personal adicional, se aprobaron aumentos de personal, pero que no hubo más peticiones en este sentido después de 2022.

La estrategia del alcalde ante la Fiscalía fue muy criticada por abogados de las víctimas, quienes según RTS se mostraron convencidos de que la seguridad falló "a todos los niveles" y hay muchos indicios de negligencia de las autoridades locales.

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El alcalde y otros seis responsables antiguos o actuales en el municipio, donde se encuentra una de las estaciones de esquí más famosas de Suiza, están imputados por homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio por negligencia, al igual que el matrimonio de copropietarios del local, Jacques y Jessica Moretti.

El incendio, en una sala subterránea del bar repleta de gente que celebraba el Año Nuevo, se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas que prendieron la espuma insonorizante que cubría el techo del bar, desde donde las llamas se propagaron rápidamente por todo el local.