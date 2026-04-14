Ballet Hispánico vuelve con una celebración de la mujer y ganas de "despertar curiosidad"

Su nueva temporada, que se estrenará en el New York City Center, se llama 'MUJERES: Women in Motion', con el subtítulo 'Homenaje a las mujeres que dan forma al lenguaje de la danza', y está liderada por cuatro coreógrafas: Cassi Abranches, Marianela Boán, Stephanie Martinez y Annabelle López Ochoa.

"Para nosotros esta temporada, que celebra a la mujer latina, es muy importante porque forma parte de nuestra misión", dice Vilaró desde su luminoso despacho, lleno de fotografías y recuerdos de esta institución fundada por la legendaria bailarina Tina Ramírez en 1970.

Vilaró destaca el "extraordinario" trabajo de Ramírez, cuya meta era "darle voz a los artistas latinos y latinas", y señala que este nuevo programa encabezado íntegramente por coreógrafas busca "elevar" su perfil.

"Lo que queremos corregir es que, en la danza, casi todos los líderes son hombres. Eso viene del legado del ballet: el ballet nace con Luis XIV, el Rey Sol, en Francia, y todo gira en torno al 'ballet master', al hombre. Las mujeres quedaban en el rol de bailarinas, las 'cisnes', las 'Willis' en 'Giselle", explica.

"Este programa promueve a la mujer como líder y esa es la clave para nosotros", asegura el director de Ballet Hispánico desde 2009, que quiere brindarles la oportunidad de presentarse ante el público, la crítica, y que se puedan apreciar "su trabajo y también sus diferencias".

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Cada una de las coreógrafas aporta una cultura y un estilo al escenario. Por ejemplo, 'Línea Recta', de López Ochoa, es un ballet que refleja la pasión del flamenco con un toque contemporáneo, y 'Otra Vez, Otra Vez, Otra Vez', de Martinez, es una pieza de corte clásico marcada por boleros.

En la obra de López Ochoa, señala Vilaró, "hay mucho trabajo de pareja entre hombres y mujeres, algo poco habitual en el flamenco", y la de Martínez, inspirada en 'El viejo guitarrista' de Picasso, "se centra en la memoria, en las relaciones, en ese momento en que entras en una pintura".

Marianela Boán presenta 'Reactor Antígona', que "toma la mitología griega y la sitúa en el Caribe" para enfocarse en la mujer que sostiene a la familia y las expectativas que pesan sobre ella, con un enfoque 'dance theater' y elementos que hablan de la migración.

Mientras, Cassi Abranches toma la idea de una trenza en 'Trança' para expresar "la esencia de lo brasileño" en un ballet que mezcla cultura, danza y música.

"Va a ser como una comida: empiezas con algo muy fuerte, pasas a algo más suave… Eso es lo que más me gusta de armar un programa, servir una mesa donde se alternan momentos de intensidad y momentos de calma", revela el director entre bambalinas.

Y, aunque 'MUJERES: Women in Motion' habla de culturas latinas, es "para todo el mundo" y busca generar interés y preguntas entre la audiencia, incide Vilaró.

"No se trata de darle una cuchara al público y decir 'toma, come, esto es la cultura'. El arte, y en este caso la danza, está para abrir imágenes, para abrir posibilidades, para despertar curiosidad y conversación", reflexiona.

También considera importante "sostener" el reconocimiento de la institución, y especialmente de la comunidad latina, para que "sepan que aquí hay una compañía de danza de primer nivel que lleva la cultura hacia adelante, más allá de lo folclórico".

"Somos más que eso. Llegamos a este país y nos convertimos en otra cosa: somos latinos y también somos estadounidenses, algo muy especial. El arte que ponemos en escena nos enseña eso y nos lleva hacia ese lugar", afirmó.

Parte de esa misión son iniciativas como 'En familia', una función en matiné el sábado, con entradas a 25 dólares, que invita a "disfrutar juntos" desde niños hasta a abuelos, y en la que el propio Vilaró sale a hablar de danza y a fomentar el movimiento.

"El arte es para todo el mundo. Los latinos llevamos eso en el corazón: vemos arte en todo lo que hacemos, en la comida, en la música, en el movimiento. Tenemos un legado enorme con los ballets clásicos, con las orquestas de nuestros países, que han sido clave para promover la cultura. Por eso siempre tenemos que volver a ese punto: ofrecer al público lo que merece", concluye.