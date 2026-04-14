Banamex ve presión inflacionaria por la guerra, los combustibles y precio de la tortilla

“Vemos un impacto prácticamente nulo para México (por el conflicto en Medio Oriente) y todavía pensamos que el crecimiento va a ser de 1,6 %, nada más con riesgos a la baja. Si la situación se extiende hasta mayo, quizá sí hagamos nuevas proyecciones con cambios más fuertes”, expresó Sergio Kurczyn, director del área de estudios económicos de Banamex.

El Área de Análisis Económico del grupo financiero explicó en rueda de prensa que su escenario central asume un precio promedio anual del Brent de 80 dólares por barril, frente a 62 dólares previstos antes, lo que implicaría un alza de 17 % respecto de 2025.

Bajo ese supuesto, el banco estimó que 80 % del aumento del crudo se trasladaría al precio de la gasolina importada por México, en un contexto en el que el país compra más de la mitad de las gasolinas y parte del diésel que consume.

Aun así, Banamex consideró que el Gobierno mexicano buscará evitar que ese incremento se refleje plenamente en los precios al consumidor mediante acuerdos con gasolineros y estímulos al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), por lo que el efecto directo sobre la inflación sería “pequeño” en gasolinas, aunque persistiría por otras vías indirectas.

En su análisis, la Secretaría de Hacienda ya reactivó estímulos al IEPS para las gasolinas magna y premium, así como para el diésel, equivalentes a una renuncia recaudatoria de 1,61 pesos por litro, 0,42 pesos y 4,55 pesos, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, Banamex agregó que el costo anual de contener el alza de combustibles podría alcanzar 22.000 millones de pesos (unos 1.222 millones de dólares), u 11.000 millones de pesos (unos 611 millones de dólares) si parte de la carga la absorben los gasolineros.

También calculó que, en otro escenario, los ingresos petroleros extraordinarios podrían sumar 35.200 millones de pesos (unos 1.956 millones de dólares), con un costo fiscal de 18.600 millones de pesos (unos 1.033 millones de dólares) para el Gobierno.

En inflación, Banamex alertó sobre efectos de segundo orden en mercancías y servicios alimenticios.

A eso sumó el choque previo de precios agrícolas, los salarios y el posible aumento de la tortilla, que calificó de “desastroso” para la economía de millones de familias mexicanas, siendo uno de los principales insumos alimenticios de la canasta básica a nivel país.

Sobre este último punto, dijo que, de concretarse, se añadiría a otros choques ya presentes y podría materializarse gradualmente, sobre todo en la segunda mitad del año.

Por ello, mantuvo una previsión de inflación de 4,3 % al cierre de 2026.