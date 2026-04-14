Brasil calcula una cosecha récord para 2026, hasta las 348,4 millones de toneladas

Si se confirman esos cálculos, la producción brasileña de cereales, leguminosas y oleaginosas crecerá un 0,7 % frente a la de 2025, cuando llegó a las 346,1 millones de toneladas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La mejora de las previsiones responde al aumento de la producción en las regiones del centro y el oeste de Brasil, que representan una de las principales zonas agrícolas del país.

Las previsiones también se vieron impulsadas por una mayor área de cultivo, que se calcula que aumentará un 2 % anual, hasta las 83,2 millones de hectáreas.

El arroz, el maíz y la soja son los tres principales productos del campo brasileño, ya que juntos representan el 92,9 % de la producción y están presentes en el 87,6 % de los cultivos del país suramericano.

La oficina de estadísticas del Gobierno estima que la producción de soja subirá este año un 4,6 %, mientras que las cosechas de arroz y maíz bajarán un 10,4 % y un 2,4 %, respectivamente, siempre en comparación con 2025.

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Sí aumentará la producción de café, con un crecimiento del 13,1 % anual.

El sector agropecuario es uno de los grandes motores económicos de Brasil, la mayor potencia de América Latina. En 2025 fue el principal impulsor del crecimiento total del país, al avanzar un 11,7 % frente a 2024.

El campo, de hecho, ha permitido una desaceleración más suave de la economía brasileña, que avanzó un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025.

Para este año, el Gobierno prevé una expansión del producto interior bruto (PIB) similar a la de 2025, aunque el mercado financiero es menos optimista y sostiene que el país suramericano crecerá ligeramente por debajo del 2 %.