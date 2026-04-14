Bruselas dice que no hay escasez de queroseno pero podría haberlo en un "futuro próximo"

La portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen, dijo que el suministro de petróleo a las refinerías europeas "sigue siendo estable", pero señaló que el abastecimiento de queroseno es "la principal preocupación por el momento".

Bruselas se reunió el viernes pasado con los países de la UE y con empresas del sector energético para analizar la situación, que revisa "a diario", para recabar toda la información necesarias antes de tomar medidas.

Las normas europeas obligan a las empresas a tener reservas de combustible durante 90 días, pero la asociación de aeropuertos ACI Europe ha advertido de que la UE podría afrontar una "crisis sistémica" si el estrecho de Ormuz no se reabre en las próximas tres semanas.

La organización ha pedido a la Comisión que tome medidas para evitarlo, teniendo en cuenta que la UE importa aproximadamente el 40 % del queroseno refinado que consume a través del estrecho de Ormuz.

Aunque los aeropuertos no gestionan directamente el suministro de combustible, en manos de compañías energéticas, ACI Europe alerta de que una escasez provocaría disrupciones en cadena en todo el sistema económico, agravando además el impacto del encarecimiento del petróleo.

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Ante esta situación, el sector reclama una supervisión urgente del mercado del queroseno, medidas excepcionales como facilitar las importaciones, estudiar compras conjuntas a nivel europeo o reforzar las obligaciones de refino dentro de la UE para garantizar el suministro.

ACI Europe también insta a clarificar la aplicación del reglamento europeo sobre emisiones de metano, al advertir de que podría disuadir a proveedores externos de suministrar combustible al mercado comunitario.