Bulgaria interviene dos drones militares a la deriva ante su costa del Mar Negro

El primer incidente ocurrió en la costa de la ciudad de Nessebar, donde un dron aéreo caído fue inspeccionado este martes, trasladado a una base naval y posteriormente descartado como peligroso al comprobarse que no contenía explosivos.

El segundo caso tuvo lugar en la costa de la localidad de Sinemoretz, donde el pasado domingo apareció un dron marítimo que sí portaba cuatro explosivos, que fueron retirados, mientras que el resto de la embarcación fue destruida mediante una detonación controlada ante la sospecha de que pudiera contener más artefactos.

Las autoridades no han precisado el origen de los aparatos aunque, debido a la guerra en Ucrania, Bulgaria ha registrado en los últimos años la aparición recurrente de drones y minas en sus costas del Mar Negro, muchos de ellos destruidos por sus fuerzas navales.