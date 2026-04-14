Campamento admite que faltó un plan de evacuación en audiencia por inundaciones en Texas

Durante la audiencia, Eastland —quien dirigía el campamento junto a su esposo, Edward Eastland— describió los obstáculos que enfrentaron en las primeras horas de la emergencia, cuando el desbordamiento del río Guadalupe sorprendió a quienes se encontraban en el lugar.

El lunes, en la misma corte, Edward Eastland aseguró que no vio las alertas meteorológicas enviadas el día previo a las inundaciones, pese a que estas advertían sobre posibles crecidas. También reconoció que el campamento no contaba con un plan de evacuación detallado por escrito y que no se utilizaron los altavoces del recinto para alertar a los campistas y al personal, según medios locales.

En su testimonio, el director señaló además que la orden de evacuación fue dada alrededor de las 3:00 de la madrugada por Richard Eastland, copropietario del campamento y su padre, quien falleció durante las inundaciones. De acuerdo con datos citados en la audiencia, el nivel del río Guadalupe subió de unos 10 pies a cerca de 37,5 pies en menos de dos horas, antes de que el medidor de la zona dejara de funcionar.

Previamente, hacia las 2:00 de la madrugada, Richard Eastland había advertido por radio a su hijo que retirara canoas y equipo del río debido a la lluvia, aproximadamente una hora antes de ordenar la evacuación.

El abogado de las familias, Brad Beckworth, sostuvo ante el tribunal que tanto el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas como el Servicio Meteorológico Nacional emitieron alertas de inundación en el día y las horas previas al desastre.

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Por su parte, la defensa del campamento argumentó que la magnitud de la crecida era impredecible. El abogado Mikal Watts cuestionó la utilidad de algunas alertas meteorológicas por su amplio alcance geográfico y señaló que Eastland no recibió ciertas notificaciones en su teléfono.

Las inundaciones ocurrieron durante la madrugada del 4 de julio del año pasado en la región montañosa conocida como Hill Country, en el centro de Texas, una zona propensa a crecidas repentinas debido a la geografía y la rápida acumulación de lluvias.

El desbordamiento del río Guadalupe sorprendió a campamentos de verano y comunidades cercanas, arrastrando cabañas, vehículos y equipos, en uno de los episodios más mortales de inundaciones recientes en el estado.

En total, 27 campistas y consejeros murieron en Camp Mystic, entre ellos el entonces director Richard Eastland, mientras que equipos de rescate desplegaron operativos durante días para localizar a víctimas y sobrevivientes. El caso derivó posteriormente en demandas civiles por presunta negligencia en las medidas de prevención y respuesta ante la emergencia.