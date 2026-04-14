Canadá suspende hasta septiembre su impuesto a los combustibles por la guerra en Irán

El anuncio fue realizado por el primer ministro, Mark Carney, quien afirmó en una rueda de prensa que "debido a la guerra con Irán, los precios de los combustibles han subido con fuerza en todo el mundo, incluido aquí mismo en Canadá".

"Por eso, vamos a adoptar más medidas para ayudar a superar estas presiones a corto plazo. Junto con el ministro de Finanzas y el ministro de Recursos Naturales, anunciamos hoy que el nuevo Gobierno de Canadá suspenderá temporalmente el impuesto federal especial sobre los combustibles", desde el próximo lunes hasta el 7 de septiembre, explicó Carney.

La medida afectará a la gasolina y el diésel, así como al combustible para aviación.

Carney afirmó que la suspensión del impuesto eliminará 10 centavos de dólar canadiense por cada litro de gasolina y cuatro centavos para el diésel, lo que le costará a las arcas públicas unos 2.400 millones de dólares canadienses.

El primer ministro canadiense también declaró que la suspensión del impuesto sobre los combustibles es una medida "temporal y responsable", coherente con la construcción de una economía "más sólida y más asequible, combinada con una gestión fiscal prudente".

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El anuncio se produce pocas horas después de que el Gobierno de Carney se asegurara la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento al añadir tres diputados tras las elecciones parciales que se celebraron el lunes en otras tantas circunscripciones del país.

Tras la votación del lunes, el Partido Liberal de Carney cuenta con 174 de los 343 diputados de la Cámara Baja, lo que le da estabilidad y le permitirá gobernar sin sobresaltos durante los próximos tres años.