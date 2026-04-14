Comisión de DD.HH. pide trasladar a Corea del Sur a los soldados norcoreanos en Ucrania

La comisión decidió en su pleno del lunes "expresar su opinión" ante el primer ministro y el ministro de Exteriores para que Seúl respalde la entrada de los militares en Corea del Sur u otros países, y se evite una repatriación forzosa, dijo a EFE el equipo de la comisión encargado de asuntos de DD.HH en Corea del Norte.

Una "opinión" de la comisión se considera una forma de solicitud más firme que una "recomendación".

El caso se produce en un contexto en el que organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han advertido de los riesgos que enfrentarían estos soldados si son devueltos a Corea del Norte, mientras que Kiev ha llegado a plantear su posible envío a Rusia a cambio de prisioneros ucranianos.

Apelando al principio de "no devolución", que prohíbe repatriar a personas a países donde corren el riesgo de persecución o tortura, HRW afirmó el año pasado que una repatriación a Corea del Norte podría resultar en desaparición forzada o en tortura, entre otras consecuencias.

Los dos soldados fueron capturados por fuerzas ucranianas tras ser desplegados en apoyo a las tropas rusas en la región de Kursk, en el marco de la guerra en Ucrania. Su detención fue anunciada por Kiev a principios de 2025.

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Ambos han expresado su deseo de ir a Corea del Sur, tanto en cartas manuscritas difundidas en diciembre pasado y en una entrevista para el medio local Chosun Ilbo, mientras que Rusia habría solicitado su repatriación en el contexto de intercambios de prisioneros, según un legislador surcoreano, Yu Yong-weon.

El Ministerio de Exteriores surcoreano ha señalado que el caso está siendo revisado con cautela, dada su complejidad diplomática que involucra un potencial diálogo con Ucrania y Rusia.

La opinión de la comisión añade presión sobre la política de distensión de la Administración surcoreana de Lee Jae-myung hacia el régimen hermético de Pionyang, que podría interpretar la medida como una traición de los soldados.