Detienen a 33 presuntos criminales en Nigeria que secuestraron a 38 feligreses católicos

"La Policía de Nigeria anunció un progreso significativo en su campaña en curso contra la criminalidad de alto perfil, que resultó en la detención de cincuenta sospechosos vinculados al terrorismo, el secuestro y el robo a mano armada", señalaron las fuerzas policiales nigerianas en su cuenta de la red social X.

"Entre los logros más notables se encuentra la desarticulación de una banda de 33 miembros responsables de actos de terrorismo, robo de ganado y el violento ataque contra la Iglesia Apostólica de Cristo en el estado de Kwara", detallaron.

El ataque contra esta iglesia, en la ciudad de Eruku, ocurrió el pasado 18 de noviembre cuando el templo celebraba una misa, durante la cual individuos armados irrumpieron disparando y mataron al menos a dos personas antes de raptar a los supervivientes, incluido el sacerdote.

Según declaraciones que hicieron testigos a EFE entonces, los secuestradores contactaron a familiares de las víctimas para pedir unos 100 millones de nairas (unos 59.619 euros) como rescate por cada una.

Tras cinco días bajo captura, los feligreses fueron liberados gracias a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y de representantes del Gobierno, según informaron las autoridades de Kwara.

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Días después y frente a una ola de ataques y secuestros masivos, a menudo perpetrados contra centros de culto o colegios, el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, declaró una "emergencia de seguridad nacional" y ordenó el reclutamiento de 20.000 agentes adicionales de Policía.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

El pasado día 12, la organización Amnistía Internacional (AI) denunció que al menos 1.100 personas han sido secuestradas en el norte del país por bandidos armados o grupos yihadistas en lo que va de 2026 y exigió a las autoridades que actúen ante esta crisis.