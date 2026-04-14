El CAC-40 recupera un 1,12 % y vuelve a superar los 8.300 puntos

El índice CAC 40 estuvo toda la sesión en positivo y superó en varias ocasiones los 8.300 enteros, hasta cerrar en con 8.327,86 puntos.

Eso significa que, en una semana, el principal indicador del mercado francés se ha revalorizado un 5,30 %. Desde el 1 de enero, no obstante, el ascenso se limita al 2,19 %.

El alto volumen de negociación este martes, con 4.589 millones de euros de títulos que cambiaron de manos, ilustra en cualquier caso la tensión que se mantiene en el mercado.

Un día más, los operadores estuvieron particularmente atentos a todos los movimientos para poder desbloquear el estrecho de Ormuz, que es lo que más preocupa a los medios económicos por la amenaza que hace pesar sobre el abastecimiento de petróleo, que durante la sesión bursátil de París bajó del umbral simbólico de los 100 dólares el barril.

En el frente de los valores, el valor del selectivo francés que más cayó fue el gigante petrolero TotalEnergies, penalizado por el descenso de la cotización del crudo, que perdió un 2,85 %.

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Las otras empresas del CAC 40 que también tuvieron retrocesos significativos fueron el operador bursátil Euronext (-1,23 %) y el grupo energético Engie (-0,66 %).

En el otro extremo, el grupo de laboratorios de análisis Eurofins Scientific ganó un 5,52 % y marcó el mayor incremento del índice francés. Le siguieron el fabricante de óptica EssilorLuxottica (3,88 %), el gigante automovilístico Stellantis (3,39 %) y el grupo de materiales de construcción Saint Gobain (2,97 %).