El festival de Tribeca celebra 25 años y abrirá con un documental sobre Earth, Wind & Fire

Se trata del primer anuncio del festival, que fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para ayudar a revitalizar el sur de Manhattan y está consolidado como un puntal de la industria del cine independiente, especialmente para los documentales.

El documental 'Earth, Wind & Fire (To Be Celestial VS That’s the Weight of the World)', producido para la plataforma HBO, analiza el legado y la influencia cultural de este grupo que fusiona pop, funk, disco y jazz, y que marcó el sonido de la década de 1970, indica un comunicado.

La banda ya protagonizó la gala de apertura de Tribeca en 2017, y la organización destacó que su retorno es ejemplo de cómo el Festival "se ha convertido en un hogar para la narración en torno a la música y las actuaciones en vivo" a lo largo de las dos últimas décadas, agrega la nota.

Tras el estreno, los miembros de la banda se presentarán en un concierto en directo junto a The Roots, siguiendo la "tradición", pues habitualmente a los documentales musicales asisten sus sujetos, que después actúan o se sientan a conversar sobre sus carreras.

Por las pantallas y los escenarios del festival han pasado estrellas de la talla de David Bowie, Aretha Franklin, Taylor Swift, Carlos Santanna, Metallica, Jennifer Lopez o Cyndi Lauper.

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El festival de Tribeca, cofundado por el actor Robert DeNiro, ha evolucionado en los últimos años más allá del cine y abarca proyectos de televisión, música, audio, videojuegos y obras inmersivas llegadas de todas las partes del mundo y que buscan su hueco en el escaparate de Nueva York.